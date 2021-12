Da Confapi Industria 5mila euro alla Pediatria dell’ospedale

È una donazione di cinquemila euro quella che Confapi Industria Piacenza ha fatto al reparto di Pediatria dell’ospedale di Piacenza: a consegnarla al primario Giacomo Biasucci sono stati il presidente Giangiacomo Ponginibbi, la vicepresidente Anna Paola Cavanna e il direttore Andrea Paparo.

L’idea della donazione nasce con il presupposto di essere vicini al territorio: “Volevamo dimostrare la nostra vicinanza ad un reparto che – spiegano il Presidente Ponginibbi e il direttore Paparo – si prende cura di figure particolarmente fragili: così ci è sembrato opportuno devolvere una somma in beneficenza a favore del reparto di Pediatria dell’ospedale Guglielmo da Saliceto”. Particolare soddisfazione è stata espressa anche dal primario di Pediatria: “Ringraziamo l’associazione per questa donazione preziosa – è il commento di Biasucci – che dimostra la vicinanza di Confapi Industria Piacenza alla nostra realtà e al mondo dei piccoli. È importante che ci sia questo interessamento e sicuramente la donazione sarà utilizzata per l’acquisto di un’apparecchiatura medica”.

L’incontro ha anche fornito a Ponginibbi e Cavanna di tracciare un breve bilancio di fine anno: “Anche il 2021 – spiegano – è stato un anno profondamente complesso, che oltre alle conseguenze della pandemia ci ha visti ancora mettere in primo piano la salute delle nostre famiglie e dei lavoratori che operano nelle nostre aziende. Fortunatamente, grazie alla capacità di reazione delle nostre imprese, abbiamo assistito ad una incoraggiante ripresa della domanda e dei fatturati che ci fanno ben sperare per l’anno 2022 certo, l’incremento dei prezzi delle materie prime e la difficoltà del loro reperimento creano comunque ombre su questa ripresa ma, siamo sicuri, si riuscirà a trovare una soluzione anche per questo. Desideriamo ringraziare tutti gli associati e coloro che hanno lavorato insieme a me per il successo delle varie iniziative realizzate nel corso del presente anno e che hanno permesso di contraddistinguere Confapi Industria Piacenza nel panorama locale”.