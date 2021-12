Da Gragnano e da Piacenza solidarietà concreta agli etiopi in fuga dalla guerra

Da Gragnano e da Piacenza solidarietà concreta agli etiopi in fuga dalle loro case, dalle loro città e dai villaggi saccheggiati dalle milizie tigrine in lotta contro il governo centrale di Addis Abeba. Decine di migliaia, fra adulti e bambini, si calcolano almeno 20mila famiglie, affollano la città industriale di Debre Beheran, 130 chilometri a nord della capitale. “Per ora sono ospitati nelle scuole pubbliche chiuse per potervi accogliere i profughi – riferisce suor Teghist, vicaria generale delle suore di monsignor Torta, dalla casa madre di Piacenza -, riceviamo le informazioni dalle consorelle della missione di Debre Beheran, che, in questi giorni stanno distribuendo coperte e cibo acquistati con i soldi già inviati da noi, e soprattutto con il cospicuo aiuto dell’associazione Michele Isubaleu. I responsabili della ong di Gragnano, Gigi Guarnieri e la moglie Cristina, hanno attivato velocemente una raccolta di fondi raccogliendo parecchie migliaia di euro utilizzate per l’acquisto di quel che serve al primo intervento”.

I profughi arrivano stanchi, disidratati, affamati dopo aver percorso anche 200 o 300 chilometri sulle montagne dell’acrocoro etiopico, con sulle spalle i bambini o qualche fagotto, senza ripari nelle fredde notti. Arrivano a gruppi di famiglie per farsi coraggio, con la sofferenza in cuore per aver lasciato le loro case, i piccoli commerci, i loro allevamenti che disperano di ritrovare quando torneranno. Ma quando? Ogni previsione è una lontana chimera, notizie di devastazioni, dei “soliti” orrori della guerra, passano veloci di bocca in bocca, di villaggio in villaggio occupati dai militari insorti. Intanto se ne stanno accovacciati nell’inedia in preda a paure difficili da cancellare, senza sapere quale risposta dare alle insistenze dei figli. Ciascuno ha un fardello drammatico cumulato negli ultimi mesi di vita, parenti uccisi, mogli stuprate, giorni alla mercé di un destino crudele. “Seguiamo dall’inizio questa tragedia, noi siamo di casa a Debre Beheran” – dice Gigi Guarnieri, da oltre vent’anni impegnato per i bambini dell’Etiopia che gravitano intorno alle missioni della congregazione piacentina “Divina Provvidenza per l’infanzia”. Nella missione di quella città l’organismo solidale vi ha realizzato un campus scolastico (dalla materna fino all’ottava per circa 1300 alunni ndr) con aule, teatro, impianti sportivi, il forno: “Ogni euro ricevuto lo abbiamo trasformato in servizi agli scolari. Adesso, tutti noi soci, e i nostri tanti amici, abbiamo deciso di destinare i soldi raccolti all’acquisto di beni di prima necessità per gli sfollati che si rifugiano vicino alla nostra missione, povera gente indifesa, che non ha niente altro che la propria vita da preservare”.

L’obiettivo dell’associazione “Michele Isubaleu” è aiutare l’infanzia “affinché i bambini possano godere giustamente del loro tempo, non sentire i morsi della fame, vestirsi adeguatamente, essere curati quando hanno problemi di salute e per questo abbiamo diversi amici medici che periodicamente vanno nelle missioni e assicuriamo a molti la frequentazione delle scuole”. Conclude per tutti l’accorato appello madre Albina Dal Passo, superiora generale: “Noi preghiamo tanto in questo tempo di Natale, affinché questa inutile guerra, ma le guerre sono sempre inutili, possa finire presto ed aiutateci a portare conforto alle povere vittime”.

Maria Vittoria Gazzola