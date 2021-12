Che ne è stato degli ideali cavallereschi di San Francesco d’Assisi dopo la sua conversione? Chi era questo mercante toscano vissuto tra il XII e XIII secolo e diventato la più grande figura religiosa e spirituale della storia italiana? Da questi interrogativi prende le mosse “L’avventura di un povero cavaliere del Cristo. Frate Francesco, Dante, Madonna povertà” (editori Laterza, 2021), l’ultimo libro dello storico medievalista di fama internazionale Franco Cardini, presentato presso la Sala Mostre di Palazzo Farnese lo scorso 14 dicembre. Un appuntamento nell’ambito della rassegna “Tesori danteschi a Piacenza, tutta dedicata a celebrare i settecento anni dalla morte dell’Alighieri.

“Si tratta di un libro a cui ho lavorato per molti anni, come si addice ad una figura popolare, eppure difficile, quale San Francesco d’Assisi – ha spiegato l’autore -. Consultando diverse fonti di critica francescana, mi sono presto reso conto di quanto il tema della povertà fosse ricorrente: una questione che si rende urgente ed emergente proprio ai giorni nostri, in cui si registra un sempre maggiore assottigliarsi del ceto medio a favore di una sua proletarizzazione o sotto proletarizzazione”. “Perché queste considerazioni? – continua – Anche da storico non mi interessava scrivere un libro semplicemente rivolto al passato o agli addetti ai lavori: volevo che la figura di Francesco e i suoi valori portanti potessero attualizzarsi nel presente”.

Foto 2 di 2



Così, tra consultazione di documenti storici, agiografie e formulazioni di ipotesi differenti, la parabola di Francesco si snoda nel testo di Cardini, tra gli anni giovanili in cui accompagnava il padre a commerciare Oltralpe, la sua aventure di cavaliere in guerra tra le file degli assisani contro i perugini e la conversione successiva che lo cambierà per sempre, portandolo a vivere come mendicante in assoluta povertà e vicinanza a Cristo. All’autore però non interessa scrivere una storia di San Francesco, quanto piuttosto riannodare il filo rosso che unisce questi eventi, indagando cosa sia rimasto, e in quale forma, dell’inclinazione cavalleresca di Francesco dopo la sua conversione; aspetto che la critica ha per troppo tempo e troppo frettolosamente messo ai margini. “Nella società cavalleresca – ha spiegato Cardini – possedere cavalli, armi e andare in guerra aveva costi elevati, spesso i cavalieri dovevano fare i conti con il problema del denaro e perciò ambivano a migliorare la propria condizione sociale attraverso l’unione matrimoniale con una famiglia aristocratica, anche il giovane Francesco aveva questo progetto”.

Poi? Prima di partire per una spedizione crociata nell’Italia meridionale all’inizio del 1200, si ammala e ha diverse visioni, su cui le fonti divergono: alcune invitano il soldato a spogliarsi di tutte le armi, altre ritraggono l’apparizione di una donna folgorante, più bella di tutte quelle precedentemente incontrate nell’universo amoroso cortese, che Francesco ben conosceva. Da ‘soldato di guerra’ a ‘soldato di Cristo’ il passo è breve: Francesco si convertirà rinunciando alla cintura militare per servire un ben più alto Signore, e il suo matrimonio mistico con madonna Povertà, secondo il costume feudal-cavalleresco, diventerà lo scopo della vita.

Un’unione che, a dire la verità, non piacerà neppure troppo alla Chiesa Cattolica, la quale considerando eccessivamente dura la vita di predicazione e povertà intrapresa da Francesco e dai suoi seguaci, lo spingerà poi a fondare un nuovo Ordine religioso.

Ma allora chi era d’avvero Francesco D’Assisi? Quello descritto nell’agiografia di Tommaso da Celano, contestata poi dall’Ordine francescano fino al punto di doverne scrivere una seconda, oppure quello tratteggiato da San Bonaventura da Bagnoregio, che espunge ogni riferimento alla disobbedienza di Francesco dalla chiesa, quello stesso Bonaventura che ritroviamo nel Paradiso dantesco? In una stupenda panoramica dell’Assisi tra XXII e XIII secolo, tra conflitti cittadini e scontri religiosi interni ed esterni la chiesa cattolica, nel libro si snoda senza interruzione l’epopea cavalleresca del Santo nelle sue diverse forme: attraverso l’esegesi di diverse fonti conflittuali e convergenti, che arricchiscono la narrazione senza frammentarla o appesantirla. L’ultima fonte è la più recente: quella de “Il doppio ritratto” di Francesco, di cui ha scritto acutamente Massimo Cacciari. Con questo riferimento artistico e culturale, si chiudono in modo illuminante le pagine di Franco Cardini.