Dall’associazione “Rete” pacchi dono per le famiglie in difficoltà

Per il terzo anno consecutivo, i volontari dell’Associazione “Rete” – Case Popolari donano pandori e alimenti di Natale a numerose famiglie della città, per rimarcare il proprio sostegno nei confronti di chi versa in stato di difficoltà. Il presidente Manuel Radaelli sottolinea come anche per il 2021, nonostante tutte le problematiche dovute allo stato di emergenza, l’impegno dei volontari di “Rete” non sia venuto meno: “La nostra azione benefica ad ampio raggio, ormai, riguarda numerosi quartieri della città, proiettandoci dunque anche al di fuori del solo contesto delle case popolari. Ogni mese abbiamo dato il nostro piccolo contributo, come ormai da quasi tre anni, ed anche in occasione nel Natale 2021 non volevamo certo essere da meno”.

“Con il nuovo anno – continua Radaelli, sottolineando gli obiettivi per il 2022 – vogliamo rafforzare il nostro servizio, anche grazie ai cittadini che sostengono la nostra attività. Inoltre, stiamo lavorando a progetti sociali rivolte a persone fragili ed emarginate. Tutto ciò, di pari passo alla nostra attenzione per la sicurezza dei quartieri e alla condizione di vita degli inquilini degli alloggi popolari.”