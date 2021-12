Dario Costantini eletto nuovo presidente nazionale di Cna

Un piacentino al vertice della Confederazione Nazionale dell’Artigianato. Dario Costantini è stato eletto nuovo presidente nazionale di Cna, che si è riunita in assemblea oggi, 10 dicembre, a Roma.

Costantini 46 anni, imprenditore piacentino, succede a Daniele Vaccarino ed è arrivato alla guida dell’organizzazione nazionale dopo aver ricoperto la carica di presidente provinciale e regionale. Il primo a fargli i complimenti con un post su Facebook, il presidente di Cna Piacenza Giovanni Rivaroli: “Dario Costantini, un amico e un mentore per me. Soprattutto la persona giusta al posto giusto per portare avanti i valori della nostra Confederazione. Oggi eletto alla Presidenza Nazionale Cna. Un orgoglio per me e per la città di Piacenza. Auguri amico mio e buon lavoro”.

Le congratulazioni di Patrizia Barbieri – “Un riconoscimento prestigioso e meritato, che premia il lavoro e lo straordinario impegno di questi anni a tutela e promozione delle piccole e medie imprese e del comparto dell’artigianato, dapprima alla guida della Cna provinciale, quindi nel ruolo di presidente regionale dell’Emilia Romagna e, oggi, al vertice della Confederazione in Italia”. Il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri esprime così “le più sentite congratulazioni a Dario Costantini per l’elezione a presidente nazionale di Cna, a nome delle istituzioni che rappresento e come piacentina, orgogliosa di celebrare l’attribuzione di un incarico così importante a un nostro concittadino”.

“Sono certa – aggiunge Barbieri – che Dario Costantini saprà dare prova, anche in questo mandato così importante e complesso, della competenza e dell’attenzione ai temi dello sviluppo socio-economico, del lavoro, della sostenibilità e dell’innovazione che ne hanno sempre contraddistinto l’operato negli incarichi di responsabilità e rappresentanza che gli sono stati affidati, con grande correttezza, determinazione e sensibilità nel farsi portavoce delle istanze delle imprese che rappresentano la spina dorsale della nostra economia. A lui vanno i migliori auguri, a nome dell’intera comunità piacentina, per questo nuovo, entusiasmante percorso”.

“Auguri di buon lavoro all’amico Dario Costantini, eletto oggi nuovo presidente nazionale di CNA”. Lo scrive su Facebook la parlamentare del Partito Democratico Paola De Micheli. “Le mie congratulazioni non sono soltanto un omaggio alla forma, conosco Dario da tanti anni e ho apprezzato la competenza e la passione che lo hanno contraddistinto al vertice della confederazione piacentina ed emiliano romagnola. A Cna mi lega un rapporto speciale anche per motivi familiari: ricordo in particolare l’impegno di mio zio Ernesto Badovini, che ha presieduto per tanti anni l’organizzazione piacentina. Per questo sono felice che alla guida di una delle realtà imprenditoriali più importanti e capillari del nostro Paese ci sia un mio concittadino, una persona che conosce da vicino la cultura del lavoro. Caro Dario, so che ti batterai con intelligenza e determinazione per dare agli artigiani tutta l’attenzione che meritano”.

Rancan (Lega) “Soddisfazione per elezione Costantini” – “Saluto con piacere e particolare soddisfazione personale l’elezione del piacentino Dario Costantini alla presidenza nazionale della CNA”. Così Matteo Rancan, capogruppo della Lega in consiglio regionale, anche lui piacentino. “Conosco da tempo Dario Costantini – ha aggiunto Rancan – e ho potuto constatare e apprezzarne le doti umane e professionali, la serietà dell’impegno e la dedizione prima a livello della provincia di Piacenza poi a livello regionale all’interno dell’organizzazione degli artigiani associati Cna. Questo nuovo, prestigioso incarico rappresenta il naturale sbocco di un percorso di lavoro svolto negli anni a fianco delle imprese del nostro territorio, interpretandone aspirazioni e difficoltà. L’elezione di Costantini ai vertici della Cna nazionale – ha concluso Rancan – rappresenta un valore aggiunto per il territorio emiliano romagnolo chiamato alla sfida della trasformazione ecologica e alla valorizzazione delle sue eccellenze”.

