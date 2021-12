Derby U17, Piacenza Rugby-Noceto-Colorno supera i Lyons 10-13

Domenica 5 dicembre al Beltrametti è andata in scena la prima partita della fase Graduatoria (quarti di finale) del campionato Under 17. Sfida dal sapore di derby per la rappresentanza biancorossa: in campo infatti i Lyons contro Noceto (compagine formata da giocatori di Piacenza, Noceto e Colorno). Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio 7-6, una meta trasformata da una parte e due calci trasformati dall’altra. Il ritmo nel secondo tempo cresce, la posta in palio è alta e ambita, e cresce anche il nervosismo che causa diversi errori da entrambe le parti. A cambiare le sorti dell’incontro, al 20’ del secondo tempo, una bellissima meta di intercetto del biancorosso Tommaso Roda che attraversa il campo e deposita la palla in mezzo ai pali. Meta successivamente trasformata e che porta in vantaggio i ragazzi di Bettati e Gorini 10-13, risultato che difenderanno con i denti fino allo scadere.

Foto 3 di 9

















Foto Monica Dallavalle

La franchigia Piacenza-Noceto-Colorno si aggiudica così l’accesso alla semifinale che verrà disputata in gara unica in casa della miglior classificata e affronterà quindi il Rugby Parma al campo Lago Verde sabato 11 dicembre alle ore 17. Anticipiamo che le squadre emiliano-romagnole che si qualificheranno direttamente al Girone Elite Nazionale saranno tre, mentre la quarta classificata del Girone Emilia Romagna accederà allo spareggio contro la prima classificata del Girone Sardegna. Da segnalare che Tommaso Roda, “Tommy”, ha condiviso il wall con il Seniores biancorosso Fidel Sanchez Valarolo in occasione della premiazione del “Player of the match” al termine dell’incontro Everest Piacenza-Capoterra. Convocati Piacenza Rugby: Roda, Spagnulo, Dene, Belleri, Francis, En Nehhal.