Deve sottoporsi a trapianto di fegato, rintracciato dai carabinieri

I carabinieri di Piacenza rintracciano una persona che era in lista per un trapianto di fegato. E’ successo nella prima mattinata del 31 dicembre, quando la pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza è riuscita a rintracciare un uomo di 47 anni in attesa di ricevere il trapianto.

Era stato un medico del centro trapianti del Policlinico di Modena a rivolgersi ai militari dell’Arma per rintracciare una persona, iscritta nelle loro liste trapianti, che non rispondeva al telefono. L’uomo da ricercare e contattare era un cittadino straniero residente in città: nonostante diversi tentativi, il suo cellulare squillava sempre a vuoto. I militari sono riusciti a rintracciarlo al proprio domicilio, mettendolo immediatamente in contatto con il medico del Policlinico di Modena: il 47enne ha riferito di non avere i mezzi per recarsi subito in ospedale e per questo i carabinieri hanno informato il personale sanitario e paramedico del 118 per reperire un mezzo idoneo al recupero e al trasporto.