Domenica gazebo “natalizio” della Lega per gli auguri alla cittadinanza

Torna il consueto gazebo natalizio della Lega di Piacenza di auguri alla cittadinanza. L’appuntamento è previsto per domenica 19 dicembre, dalle 10 alle 17, presso Piazzetta San Francesco, a fianco di Piazza Cavalli.

“Torniamo dopo un anno di stop a causa delle restrizioni dell’anno scorso – esordiscono il referente provinciale Luigi Merli e quello cittadino Luca Zandonella – con un appuntamento che è diventato consuetudine: ci fa piacere essere come sempre in mezzo alla gente, per l’opportuno e costruttivo confronto sulla politica locale in vista dei prossimi appuntamenti, oltre che a far gli auguri ai piacentini di passare un buon Natale con i propri affetti. Li aspettiamo per un brindisi”. Il gazebo è organizzato in collaborazione con il gruppo giovanile del Carroccio Lega Giovani e saranno presenti diversi esponenti locali del Carroccio.