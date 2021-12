Dottoressa senza terza dose, denunciata dai Nas fa subito il vaccino

Scoperti dai Nas in tutta Italia oltre 300 medici e sanitari non vaccinati ma al lavoro. I carabinieri del nucleo antisofisticazioni di Parma hanno denunciato a piede libero una dottoressa medico di base, che esercitava in uno studio di medicina generale in provincia di Piacenza la propria attività, nonostante fosse in possesso di certificazione verde non valida.

I militari hanno accertato che la dottoressa non si era ancora sottoposta alla somministrazione, obbligatoria per il personale medico, della terza dose di vaccino anti Covid-19. Dopo la visita dei carabinieri la dottoressa ha provveduto subito a farsi praticare la dose booster.