Due auto fuori strada in serata, un ferito grave ad Alseno

Due incidenti con auto finite fuori strada nella serata del 21 dicembre in provincia di Piacenza.

Il più grave si è verificato lungo la via Emilia sul territorio comunale di Alseno, dove una vettura si è ribaltata dopo l’uscita di strada, sul posto i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco da Fiorenzuola. La persona alla guida è stata estratta dall’abitacolo in gravi condizioni ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Parma. Per i rilievi sul posto sono giunti i carabinieri.

Il secondo sinistro è accaduto alle porte di Gragnano lungo la strada di Gragnanino: un furgoncino è finito nel canale adagiandosi su un fianco (nella foto), all’interno il conducente non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri.