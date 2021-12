Due sconfitte di misura per l’Under 15 del Piacenza Baseball

La stagione indoor del baseball giovanile parte con un nulla di fatto per il Piacenza. Nella giornata che a Limbiate (MB) apriva il calendario del circuito lombardo, al quale partecipano ben 30 squadre tra Under 15 e Under 12, i biancorossi sono stati beffati due volte all’ultimo inning e si sono dovuti rassegnare ad altrettante sconfitte, 4-2 contro i Varese Hornets e 8-7 contro Codogno. Con i varesini si è arrivati all’ultima frazione sul 2-2 e fatali sono stati i 2 punti subiti all’ultima difesa ai quali non si è riusciti a replicare al cambio campo. Ancor più beffardo lo stop contro Codogno. La rimonta avversaria è arrivata sul filo di lana dopo che Piacenza si era presentato all’ultima difesa avanti 7-6.

L’occasione per rifarsi è rimandata a febbraio quando, ancora a Limbiate, verranno affrontate le altre due squadre del girone ossia Ares Milano e Rho. Ma prima, il 9 gennaio, sarà il turno dell’U12 che a Lodi troverà nel primo turno i locali Old Rags e Senago. Tornando all’uscita di domenica scorsa a Limbiate, questi gli atleti scesi in campo: Lovattini, Mandas, Pancini, Riviera Mattia, Ramirez, Travaini, Riviera Mariano, Spinazzè Efrem e Spinazzè Erminio.