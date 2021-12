Elezioni 2022, il Pd propone le primarie per scegliere il candidato sindaco

Il Partito Democratico di Piacenza ha deciso di proporre le primarie di coalizione per scegliere il candidato sindaco di Piacenza alle amministrative del 2022.

Una svolta arrivata durante la direzione provinciale del partito che venerdì sera ha dato mandato al segretario Silvio Bisotti di portare lunedì la proposta di primarie, da tenersi in gennaio e aperte a tutta la coalizione, al tavolo politico di Alternativa per Piacenza. Una soluzione che di fatto supera la mancata designazione di un candidato unitario in casa dem, vista anche la disponibilità di più esponenti del partito – come Stefano Cugini, Paola Gazzolo e Christian Fiazza – a correre. Essendo primarie aperte a tutte le forze politiche che si riconoscono nel centrosinistra, resta da capire se ci saranno candidature esterne al Pd e se il tavolo di Alternativa per Piacenza esprimerà una propria proposta. Da segnalare che la dottoressa Stefania Calza, il cui nome è stato più volte avanzato come possibile candidata sindaca, ha fatto sapere di non volersi candidare per dedicarsi alla professione.

Se la proposta di celebrare le primarie (come avvenne nell’inverno del 2012 quando fu designato Paolo Dosi candidato a sindaco) sarà accolta dalla coalizione, si profila un rinvio di qualche settimana del congresso provinciale del Partito Democratico programmato per gennaio.