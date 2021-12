Elezioni per il consiglio provinciale, seggio aperto fino alle 20

Si vota dalle 8 alle 20 di oggi, sabato 18 dicembre 2021, per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Piacenza: il seggio si trova presso l’Isii “Marconi” al piano terra (edificio E – blocco Officine, con accesso in via Nasolini, 5 a Piacenza).

Ad eleggere i 10 rappresentanti nel Consiglio Provinciale di Piacenza sono chiamati, in tutto, 582 amministratori locali: 46 Sindaci e 536 Consiglieri comunali.

Nella mattinata si è recata al seggio per esprimere il suo voto la presidente della Provincia Patrizia Barbieri.

Il voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale è, come noto, ponderato sulla base di un coefficiente attribuito dall’ufficio elettorale tenendo conto del numero degli abitanti e dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge n. 56 del 2014 che ha riformato le Province. Questo significa, ad esempio, che il voto di un elettore di un determinato comune ha un peso diverso rispetto a quello di altri.

Sono cinque le fasce in cui è stato suddiviso il corpo elettorale.

La prima (fino a 3.000 abitanti) è formata da 22 comuni per 241 elettori, che votano con la scheda di colore azzurro.

La seconda (da 3.000 a 5.000 abitanti) è formata da 10 comuni per 128 elettori, che votano con la scheda di colore arancione.

La terza (da 5.000 a 10.000 abitanti) è formata da 10 comuni per 129 elettori, che votano con la scheda di colore grigio.

La quarta (da 10.000 a 30.000 abitanti) conta 3 comuni per 51 elettori, che votano con la scheda di colore rosso.

La quinta (superiore a 100.000 abitanti) conta il solo comune capoluogo per 33 elettori, che votano con scheda di colore viola.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri Comunali.

L’Ufficio Elettorale della Provincia ha aggiornato venerdì 17 dicembre la composizione del corpo elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Piacenza.

Sulla base delle ultime comunicazioni fornite dai Comuni, il corpo elettorale in parola è costituito – come risulta dalla Determinazione dirigenziale n. 1606 del 17 dicembre 2021 – da 582 amministratori: 46 Sindaci e 536 Consiglieri comunali.

Come previsto dalle vigenti norme, devono essere considerati tutti i cambiamenti che intervengano tra il trentacinquesimo giorno antecedente e il giorno prima della votazione, che è in programma domani (sabato 18 dicembre), dalle ore 8 alle ore 20, nel seggio costituito presso l’ISII “G. Marconi” piano terra, edificio “E” – blocco Officine, con accesso in via Nasolini, 5 – 29122 Piacenza.