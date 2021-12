Elezioni provinciali, cambia la sede del seggio: si vota all’Isii Marconi

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Piacenza si svolgeranno sabato 18 dicembre, dalle ore 8 alle ore 20, nel seggio che sarà costituito presso l’ISII “G. Marconi” piano terra, Edificio “E”-blocco Officine, con accesso in via Nasolini, 5 – 29122 Piacenza.

Il cambiamento dell’ubicazione del seggio (che non sarà , quindi, presso il Palazzo dell’Ente di Corso Garibaldi) è stato ufficializzato oggi con il Decreto Presidenziale n. 25 del 13/12/2021: è stato deciso sia per la necessità di adottare misure necessarie al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sia per agevolare il raggiungimento della sede delle operazioni di voto da parte degli elettori. Ad eleggere i 10 rappresentanti nel Consiglio Provinciale di Piacenza sono chiamati, in tutto, 581 amministratori locali: 46 Sindaci e 535 Consiglieri comunali.