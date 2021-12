Emma Casati (Atletica Piacenza) agli Europei di cross: domenica in gara a Dublino

Ci sarà anche Emma Casati, giovane in forze all’Atletica Piacenza, tra gli atleti che parteciperanno alla spedizione azzurra agli Europei di cross, in programma a Dublino (Irlanda) questo weekend. Casati sarà in gara nella categoria Under 20: la junior dell’Atletica Piacenza allenata da Giuliano Fornasari sarà in azione il 12 dicembre alle 11:28 (ora italiana, le 10:28 a Dublino).

La 27esima edizione dei Campionati Europei di cross sarà trasmessa in diretta tv domenica 12 dicembre su RaiSport (canale 58) dalle 10.35 alle 16.15, e in streaming su RaiPlay.