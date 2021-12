Escape room a Parma: come vivere un’esperienza unica con Cronos

Una escape room è un’attività che permette ai partecipanti di immergersi in un’avventura simile a quella di un videogames, ma in modo del tutto reale. Nasce come gioco di logica da svolgere dal vivo, per mettere alla prova intelletto e raziocinio, ma anche per regalarsi una piacevole sfida di gruppo in cui a emergere è soprattutto il feeling.

Un’escape room coinvolge infatti i partecipanti in un divertentissimo gioco a tempo, della durata massima di 60 minuti, durante i quali è richiesto di risolvere una serie di enigmi che conducono alla via di fuga.

Quella delle escape room è una formula di gioco che negli ultimi anni è diventata popolare ovunque. Oggi, infatti, sono diffuse in tutta Italia e anche in Emilia Romagna, che ancora una volta dimostra di essere un territorio favorevole alle novità e a tutto ciò che coinvolge giovani e meno giovani.

La città di Parma, ad esempio, è attualmente uno dei punti di riferimento locali per questo genere di attività ludiche, grazie alla presenza delle più importanti realtà del settore: a questo proposito, attualmente la migliore escape room a Parma si conferma essere senza dubbio quella offerta da Cronos, il franchising che si distingue per le sue storie estremamente realistiche.

Cronos: le escape room che mettono d’accordo tutti

Cronos offre agli appassionati delle escape room esperienze di tutti i tipi, dal genere fantasy a quello epico, passando per quello storico, futuristico o d’avventura. Tutte le trame, naturalmente, sono accuratamente studiate per adattarsi sia alle esigenze del pubblico più giovane sia a quelle di un’utenza formata da adulti, rendendo quella delle escape room una delle poche proposte ludiche davvero trasversali.

Il divertimento, di fatto, non manca, soprattutto se si pensa che le esperienze di fuga oggi sono sempre più spesso gettonate per eventi di tutti i tipi come compleanni, feste e ricorrenze, ma anche per trascorrere una serata divertente tra amici o per coinvolgere la famiglia in un’attività di gruppo diversa dal solito.

In ogni caso, a dare alle escape room Cronos quel sottile tocco di realismo, che spinge i partecipanti ad avventurarsi con curiosità in ogni storia, sono soprattutto gli allestimenti, scaturiti dalla creatività dei più importanti artisti della scenografia a livello internazionale.

Sono nate così avventure che permettono di vivere una rocambolesca fuga dai misteri ufologici dell’area 51, una discesa nell’oltretomba per confrontarsi con l’inferno di Dante e un viaggio alla scoperta delle misteriose creature che popolano il laboratorio di Jurassic World, naturalmente senza mai allontanarsi da Parma.

A coinvolgere i giocatori dall’inizio alla fine di ogni percorso, è invece la presenza di sofisticatissimi rompicapo, che Cronos ha chiesto di formulare ai più importanti esperti di enigmografia a livello europeo. Gli indovinelli, infatti, coinvolgono i giocatori in un viaggio fatto di piccoli misteri da risolvere che mettono alla prova l’intelletto molto più di qualunque altra attività di gruppo.

È per questo che Cronos fa delle sue escape room la location ideale per eventi di team building aziendali, dando la possibilità a piccoli e grandi comitive di lavoro di mettersi alla prova con un’esperienza task-oriented, finalizzata alla coesione tra colleghi.

Escape room e team building: perché affidarsi a Cronos

Il vantaggio di scegliere le escape room Cronos per iniziative di team building è che, a differenza di altre attività ludiche spesso adoperate per operazioni di questo tipo, tali percorsi non sono indirizzati a valorizzare i singoli attraverso obiettivi facilmente intuibili, ma a esaltare l’esperienza di gruppo all’interno di un viaggio da svolgere comunicando. Tutto ciò stimola la collaborazione, il problem solving e l’affiatamento, in un percorso egalitario che ridefinisce ruoli e gerarchie.

Naturalmente, anche se si tratta di mini mondi ricchi di realismo, le avventure di Cronos non sono mai spaventose. Tutte le esperienze sono finalizzate a dare a chiunque la possibilità di partecipare con un approccio inclusivo che tiene conto anche di quella fetta di utenza suscettibile ai temi tipicamente horror.

Prenotare un’escape room Cronos a Parma è semplicissimo: si può utilizzare il form di contatti presente sul sito ufficiale o telefonare direttamente in sede al numero 3892506506.