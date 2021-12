Incidente nel primo pomeriggio di martedì 28 dicembre sulla strada provinciale di San Giorgio Piacentino. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Piacenza, una Renault Clio condotta da una donna ha perso il controllo mentre si stava dirigendo da Centovera verso San Giorgio, finendo nel campo dopo essersi ribaltata e ritornando sulle quattro ruote. Sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza, che ha condotto la donna al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti.

Foto 2 di 2