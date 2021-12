Eurostamp Tooling cerca personale da inserire in azienda

Eurostamp Tooling è un’azienda leader nella produzione di tooling per presse piegatrici con più di 3.700 clienti in tutto il mondo, dall’Europa all’America fino all’Estremo Oriente.

Eurostamp Tooling ricerca personale:

1) Tecnico Junior da inserire in staff

Eurostamp per ampliamento dell’organico all’interno della nuovissima struttura a Gragnano Trebbiense di Piacenza, cerca giovani risorse da inserire nel suo staff all’interno dell’ufficio tecnico.

La figura ideale ricercata possiede una formazione tecnica e conosce seppur a livello scolastico le problematiche di base della piegatura lamiera, possiede buone competenze di CAD e conoscenza di lingue, almeno l’inglese.

Come mansioni all’interno dell’ufficio tecnico, in team con il gli altri tecnici, oltre a progettare in CAD nuovi utensili, avrà la possibilità di relazionarsi con i clienti in tutto il mondo per fornire loro supporto tecnico e rapportarsi con l’area produttiva e il laboratorio di testing.

Requisiti fondamentali:

– Uso di AUTOCAD e/o similari oltre a dimestichezza con i comuni programmi office e windows.

– Formazione tecnico/ professionale

– Conoscenza della lingua inglese scritto e parlato.

2) ricerca personale tecnico Senior da inserire in staff

Eurostamp cerca per ampliamento organico, una nuova risorsa da inserire nel suo staff all’interno dell’ufficio tecnico di ricerca e sviluppo.

Cerchiamo personale di alto profilo, possibilmente laureato in ingegneria meccanica o simile, comunque con ampia esperienza nel settore alle spalle. Valutiamo profili che possiedano già una pregressa competenza del campo, con forte spirito problem solving e di team building, conoscenza dei principali sistemi di CAD.

La risorsa si occuperà di progettazione tooling, di supporto alla clientela nella parte tecnica, organizzerà test di performance sui pezzi sperimentali nei nostri laboratori dimostrativi.

Requisiti fondamentali:

– Uso di AUTOCAD e/o similari oltre a dimestichezza con i comuni programmi office e windows.

– Esperienza nel settore delle presse piegatrici e nella risoluzione delle principali problematiche di piega.

– Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto.

– Gradita laurea in ingegneria meccanica o similari.

Skills richieste:

– motivazione

– problem solving

– Approccio rigoroso e sistematico, precisione;

– capacità di team building

3) ricerca personale segreteria commerciale estero Senior da inserire in staff

Eurostamp cerca per ampliamento organico, una nuova risorsa da inserire nel suo staff all’interno dell’ufficio commerciale

Cerchiamo personale con esperienza alle spalle nell’attività di back office commerciale. Valutiamo profili che possiedano già una pregressa competenza del campo, con forte spirito problem solving e di team building, conoscenza delle lingue

La risorsa dovrà aver maturato esperienza nella mansione. Si occuperà del contatto clienti, dell’inserimento ordini attraverso l’utilizzo di un gestionale interno e di varie attività di back office

Requisiti fondamentali:

– Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto.

– Ottima conoscenza del tedesco parlato e scritto

– Ottima conoscenza dello spagnolo parlato e scritto

– Disponibilità al lavoro full time

Skills richieste:

– motivazione

– problem solving

– Disponibilità a partecipare a fiere estere

– capacità di team building