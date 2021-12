Famiglia Piasinteina, Alfredo Lamberti presenta il suo libro dedicato al Po

Giovedì 16 dicembre alle ore 16.30 presso la sede della Famiglia Piasinteina si terrà la presentazione del volume “Un po ad puesii in piazintein – pral me Po e quercosa ad pö” a cura di Alfredo Lamberti (Edizioni L.i.r.). La pubblicazione verrà illustrata dall’autore in dialogo con Fabrizio Solenghi.

L’AUTORE – Al Fredu (così è chiamato dagli amici) è un uomo che parla col fiume, come fosse un amico, che è fonte di ispirazione. Del nostro Po ne descrive i luoghi, gli animali, la vegetazione e le barche e anche la sua storia. Un fiume che lambisce Piacenza ma non lo attraversa, quasi in un modo schivo. Fredu si dedica alla composizione di poesie nel 1960 dedicate al Po e al Trebbia come fonte di creazione per le sue composizioni. Più volte vincitore del Premio Valente Faustini.

L’ingresso è libero e l’evento si svolgerà in sicurezza secondo le vigenti norme anti Covid-19.