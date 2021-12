Family card per i residenti nel comune di Fiorenzuola, ecco come fare domanda

Domanda per ottenere la Family Card del Comune di Fiorenzuola d’Arda finanziata con i fondi Covid-19, il sindaco Romeo Gandolfi annuncia che è possibile fare domanda. Ogni nucleo famigliare residente, che rispetti i requisiti del bando, potrà richiedere la card che sarà in un taglio da 300 euro, spendibili solo ed esclusivamente nei negozi di vicinato di Fiorenzuola che aderiranno all’iniziativa. Per i nuclei famigliari già assegnatari della card di soccorso alimentare, per generi di prima necessità, l’importo sarà ridotto a 150 euro

Le domande vanno presentate entro il 28 dicembre 2021. La distribuzione delle card avverrà dopo il completamento della graduatoria, presumibilmente nel mese di febbraio 2022 e saranno spendibili fino al 30 giugno 2022. A questo link tutte le informazioni per presentare la domanda.