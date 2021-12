Una messa col vescovo Adriano Cevolotto e le autorità cittadine per celebrare la patrona Santa Barbara, e la premiazione dei vigili del fuoco in pensione e per anzianità di servizio. Una cerimonia che ha sfidato la mattinata fredda nel cortile della caserma di strada Valnure a Piacenza, culminata con l’inno di Mameli che ha accompagnato l’ascesa del tricolore sulla torretta di esercitazione. A fare da contorno i mezzi schierati che ogni ora del giorno e della notte sono pronti a intervenire in caso di emergenza.

«Anche voi siete avete il mandato di soccorrere chi è in difficoltà. Siete chiamati a provvedere a chi a bisogno. Ogni azione richiede la partecipazione di altri: fare squadra non è uno slogan, ma un’azione concreta per portare a termine nel migliore dei modi il proprio lavoro. Il vostro lavoro, i legami che intessiamo ogni giorno, in modo gratuito, sono un valore da coltivare. Che Santa Barbara, vostra patrona, vi accompagni e vi soostenga». Sono le parole del vescovo Adriano durante la celebrazione religiosa, alla quale hanno assistito il prefetto Daniela Lupo, il questore Filippo Guglielmino, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri Paolo Abrate, la vicesindaco Elena Baio e le altre autorità civili e militari. Il Comandante provinciale dei vigili del fuoco Danilo Pilotti ha ringraziato i presenti e ricordato il compito fondamentale svolto dal corpo nei mesi della pandemia, tutti gli interventi sono stati riassunti nell’annuario che ha raccolto i numeri dell’attività degli ultimi mesi.

Al termine della funzione religiosa sono stati consegnati i “Diplomi di lodevole servizio” al personale collocato a riposo, ecco i premiati: Capo Reparto Giovanni BELLABARBA, Capo Reparto Domenico LECCE, Capo Reparto Maurizio SUZZANI, Capo Reparto Carlo RAZZA, Capo Reparto Gaetano SOZZI, Capo Reparto Diego LUPI. A seguire sono state conferite le “Croci di Anzianità” per avere prestato effettivo e lodevole servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per oltre 15 anni, dando prova di capacità e zelo, ecco i premiati: Direttore Vicedirigente Logistico-Gestionale Dott. Angelo BROFFERIO, Vigile Coordinatore Emanuele CORBASCIO, Vigile Coordinatore Matteo MORLACCHINI, Vigile Coordinatore Andrea ROSSI.