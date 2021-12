Finisce contro due vetture e fugge, ma perde la targa: rintracciata l’auto pirata

E’ stato rintracciato il veicolo che si era dileguato dopo l’incidente avvenuto nella tarda serata del 23 dicembre a Mucinasso.

Gli agenti della polizia locale di Piacenza, intervenuti per i rilievi di legge, hanno rinvenuto la targa del veicolo, finita terra a seguito dell’impatto con altri due vetture in sosta, grazie alla quale sono risaliti ad una Toyota che corrispondeva alla descrizione fornita da alcuni testimoni oculari. Successivamente, visionando le telecamere di video sorveglianza, sono riusciti a rintracciare l’auto incidentata in Val Nure. Sono in corso ulteriori accertamenti per l’identificazione della persona alla guida che ha cagionato il sinistro stradale.