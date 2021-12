Finisce fuori strada sotto la fitta nevicata, fortunatamente è illesa

Auto fuori strada ad Albarola mentre era in corso una fitta nevicata, è accaduto nella mattinata del 10 dicembre lungo la provinciale Val Nure. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero, la donna alla guida ha perso il controllo dell’auto ed è finita fuori strada proprio in corrispondenza del cartello del paese. Sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza in postazione a Rivergaro e una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Illesa la conducente che ha rifiutato il trasporto in ospedale.