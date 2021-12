Fiorenzuola, con la Giana Erminio in palio punti pesanti

Scontro salvezza e gara da non sbagliare per il Fiorenzuola, che fa visita al fanalino di coda Giana Erminio (sabato, ore 14.30). I rossoneri sono chiamati ad un cambio di passo dopo due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali, domenica scorsa contro la Pro Vercelli, arrivata dopo una prestazione sottotono. “Abbiamo sbagliato l’approccio alla gara – ha detto Tabbiani – siamo stati troppo piatti, passivi e ci siamo fatti sovrastare nei primi venti minuti che hanno determinato il risultato”.

Il bilancio per i valdardesi al giro di boa del campionato, con i 19 punti finora conquistati, è però sicuramente positivo e l’occasione è importante per mettere altro fieno in cascina prima dell’ultima sfida di martedì prossimo quando al “Pavesi” arriverà la Feralpisalò. Tabbiani dovrà fare a meno dello squalificato Palmieri, oltre all’infortunato Molinaro, ma può contare su Mamona che viaggia verso il pieno recupero e potrebbe partire dal primo minuto.