Continuerà anche nei prossimi giorni il freddo pungente con le gelate, accompagnati da cielo sereno sul piacentino. Lo dicono le previsioni meteo di Arpae.

Lunedì 13 dicembre è previsto sereno o poco nuvoloso per transito di velature con gelate diffuse al primo mattino e nuovamente nelle ore notturne. Temperature minime in lieve aumento con valori minimi intorno ai -2 gradi nelle pianure emiliane. Massime in ulteriore lieve aumento con valori tra 7 e 9 gradi. In prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino di martedì 14 dicembre, con foschie e locali banchi di nebbia nelle pianure adiacenti al Po. Parziale aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane senza precipitazioni. Diffuse gelate nelle ore notturne e del primo mattino. Nuove formazioni nebbiose dopo il tramonto sulle basse pianure.

Temperature minime quasi stazionarie. Massime in flessione sul settore occidentale e stazionarie altrove con valori tra 4 e 9 gradi.