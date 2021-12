Gas Sales Bluenergy, aperta la prevendita per il match contro Monza

Aperta la prevendita per il match tra Gas Sales Bluenergy Volley e Vero Volley Monza, in programma domenica 2 gennaio alle ore 18 al Palabanca: i tagliandi sono disponibile presso il Temporary Official Store in via Sant’Antonino, 21 a Piacenza, on line su Vivaticket e presso le Filiali/Agenzie della Banca di Piacenza. Per maggiori informazioni sugli orari e giorni di apertura: www.bancadipiacenza.it.

Con l’entrata in vigore delle nuove normative Covid-19 decise dal governo, per accedere al PalabancaSport sarà obbligatorio, oltre al Super Green Pass, indossare le mascherine Ffp2 e non sarà possibile consumare cibo e bevande all’interno della struttura. Il bar sarà naturalmente chiuso. Per ulteriori informazioni Tel. 0523/1886341 email: info@gassalespiacenza.it.