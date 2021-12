Gas Sales Bluenergy, aperta la prevendita per le gare contro Vibo e Civitanova

Dal 20 dicembre è possibile acquistare i biglietti per il match casalingo del 26 dicembre alle ore 18 con Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia presso gli sportelli Gas Sales, le Filiali/Agenzie della Banca di Piacenza e on line su Vivaticket. Per maggiori informazioni sugli orari e giorni di apertura: www.gassalespiacenza.it; www.gassalesenergia.it/sportelli; www.bancadipiacenza.it. Contestualmente viene aperta la prevendita per il big match casalingo del 29 dicembre con Cucine Lube Civitanova alle ore 20.30.

Salvo diverse disposizioni governative, per poter accedere al PalabancaSport di Piacenza occorre essere muniti del Super Green Pass e mascherina omologata. Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà della Società e in ottemperanza ai Protocolli della Regione, l’accesso fosse consentito ad un numero limitato di persone, sarà la Società a stabilire chi di volta in volta avrà la possibilità di accedere alle partite. I criteri di accesso saranno definiti dalla Società in base alle norme vigenti al momento del match e permettendo a tutti gli abbonati di assistere allo stesso numero di partite, cercando di valutare anche l’importanza dei match che verranno disputati con pubblico limitato

Per ulteriori informazioni: tel. 0523/1886341 – email: info@gassalespiacenza.it