Gas Sales Bluenergy, fissate le date dei recuperi: in campo il 23 e 26 dicembre

Fissate le date dei recuperi delle gare Verona Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza, inizialmente programmata per domenica 12 dicembre e Gas Sales Bluenergy Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, prevista per sabato 18 dicembre in origine.

Per consentire la disputa del secondo recupero, ultima di andata, vengono posticipate due gare della prima giornata di ritorno, programmate inizialmente per il 26 dicembre: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gioiella Prisma Taranto e Consar RCM Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Di seguito il programma di recuperi e spostamenti:

Recupero 12a andata SuperLega Credem Banca

Giovedì 23 dicembre ore 19

Verona Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Volleyballworld.tv

Recupero 13a andata SuperLega Credem Banca

Domenica 26 dicembre ore 18

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Diretta Volleyballworld.tv

Spostamento 1a ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 12 gennaio ore 20.30

Consar RCM Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Volleyballworld.tv

Giovedì 20 gennaio ore 19.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gioiella Prisma Taranto

Diretta Volleyballworld.tv