Gas Sales Bluenergy, ripresi gli allenamenti. Zlatanov “Spero emergenza sia alle spalle”

La Società Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che i giocatori risultati negativi al test molecolare Covid-19 hanno ripreso gli allenamenti questa mattina (14 dicembre) presso il Palabanca-Sport.

“Mi auguro che questa emergenza sia alle spalle – le parole del Dg Hristo Zlatanov –. I ragazzi che sono risultati negativi al test molecolare anti covid-19, hanno ripreso gli allenamenti questa mattina in totale sicurezza. Quelli invece che sono risultati positivi al test molecolare nei giorni scorsi, dovranno attendere l’esito dei prossimi tamponi. Fortunatamente stanno tutti bene e sono asintomatici. Noi tutti non vediamo l’ora di tornare in campo “.