Gas Sales Bluenergy, Russell negativo al tampone: torna ad allenarsi

Buone notizie in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: la società comunica infatti che lo schiacciatore Aaron Russell è risultato negativo al test molecolare anti-covid 19 ed è tornato ad allenarsi.

“Siamo contenti che l’ultimo controllo effettuato abbia dato esito negativo per il nostro schiacciatore – sottolinea il direttore generale biancorosso Hristo Zlatanov – Aroon Russell torna in campo con la voglia di giocare, noi ci stiamo impegnando per garantire la salute di tutti”.