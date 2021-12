Gas Sales, i giocatori tornano ad allenarsi dopo la quarantena

La Società Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che i giocatori in quarantena sono risultati negativi al test molecolare anti covid-19 e possono tornare ad allenarsi. Tutti asintomatici, hanno potuto continuare ad allenarsi presso il proprio domicilio.

Il dottor Carlo Segalini, medico sociale sportivo Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, spiega che “dopo l’emergenza covid che ha decimato la squadra, siamo finalmente usciti dal tunnel. I ragazzi sono risultati negativi al test molecolare anti covid-19. Gli atleti, tutti asintomatici, hanno potuto comunque allenarsi a casa e grazie agli strumenti tecnologici, sono sempre rimasti in contatto con la squadra, gli allenatori e il preparatore atletico. Oggi hanno ricominciato gli allenamenti in palestra e non vedono l’ora di tornare a giocare”.