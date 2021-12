“Invasioni Natalizie” per le vie del paese da parte degli alunni della scuola dell’infanzia. E’ accaduto a Roveleto (Cadeo) grazie all’iniziativa organizzata dalla scuola dell’infanzia “Barbattini”: i piccoli guidati dalle loro insegnanti hanno festosamente invaso il Municipio per presentare i doni da loro preparati da consegnare a tutti i commercianti del territorio comunale. Ad accoglierli la sindaca Marica Toma e l’assessore alla cultura Davide Pappalardo.

“I bambini, guidati dalle loro insegnanti, hanno realizzato 90 ghirlande da donare ai commercianti – spiega l’assessore Pappalardo- ed hanno iniziato a distribuirle accompagnati anche da noi amministratori. Il loro vociare festoso nelle vie del centro, le espressioni emozionate dei negozianti, davvero un bel modo per fare festa insieme”.

Foto 2 di 2



Ora sulle porte di diversi negozi sono già state appese le ghirlande, la cui consegna da parte dei bambini sta proseguendo in questi giorni.

“Questo è uno splendido, semplice e concreto modo per fare comunità – sottolinea la sindaca Toma -. Un modo per portare la vera atmosfera del Natale, del dono gratuito, della condivisione e della gioia. Ringrazio l’Istituto Comprensivo e le insegnanti per la splendida iniziativa e per l’allegria che i bambini hanno portato e porteranno in paese”.