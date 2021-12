“Giovani Protagonisti”, il Comune finanzia nove progetti per il 2022

Sono 9 i progetti ammessi a finanziamento grazie al bando “Giovani Protagonisti” promosso dall’Amministrazione comunale di Piacenza per supportare talento e creatività della fascia d’età tra i 18 e i 35 anni. Ciascuno ha ricevuto un contributo di 4000 euro che, sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Luca Zandonella, “sarà fondamentale per favorire la realizzazione delle proposte, ritenute particolarmente meritevoli per la qualità dei contenuti, la positiva ricaduta che potranno avere sul territorio e la valorizzazione di spazi pubblici e del nostro patrimonio culturale e artistico. Sottolineo con soddisfazione – aggiunge Zandonella – il fatto che diverse associazioni abbiano attivato collaborazioni tra di loro, il che era uno tra gli obiettivi del bando”.

“Anche quest’anno – rimarca l’assessore – si è confermata un’ampia partecipazione all’iniziativa, che evidentemente risponde a un’esigenza importante e concreta della popolazione giovanile, consentendo di concretizzare idee che, proprio grazie al supporto del Comune, possono avere lo slancio necessario per partire. Auguro buon lavoro a tutti, cogliendo l’occasione per ringraziare l’Ufficio Politiche Giovanili per il consueto impegno e la disponibilità nel fornire informazioni ai candidati che avevano bisogno di chiarimenti: ricordo, a questo proposito, che è sempre possibile chiedere un confronto con gli operatori comunali prima di presentare i progetti, per avere un’ulteriore garanzia del rispetto di tutti i requisiti formali che determinano l’accoglimento o l’esclusione dalla valutazione”.

Tra le 19 proposte presentate, la graduatoria ha premiato, per l’edizione 2021, “Coltivare tradizioni 2022” dell’associazione Cosmonauti, con il punteggio più alto: prosegue l’impegno nella cura degli orti di S. Maria di Campagna, promuovendone la fruizione da parte dell’intera cittadinanza, avviando laboratori incentrati su stili di vita sani e coinvolgendo, attraverso attività formative, giovani in condizioni di svantaggio sociale. Al secondo posto “Artistic tour on air” di Piacenza Network, che a partire dall’esperienza di Pc Radio Cult (prima web radio locale a tema culturale e artistico) mira a coinvolgere alunni delle primarie e delle secondarie di primo grado nella realizzazione di podcast dedicati a monumenti e siti museali della città. Segue l’associazione 18-30 con l’edizione 2022 dell’iniziativa “cARTElloni”, che utilizza gli spazi di affissione dei cartelloni pubblicitari per esporre opere di giovani artisti – anche in collaborazione con Avis – promuovendo visite guidate a piedi o in bicicletta per ammirare i lavori in mostra. E’ del gruppo informale “Bakery Basket” il progetto “Be active”, in collaborazione con la stessa associazione 18-30 e la società Activa, con l’obiettivo di riqualificare il campo da basket del Polisportivo Franzanti, facendone il fulcro anche di momenti creativi ed eventi artistici a sfondo sociale, riqualificando le aree dismesse della struttura sportiva grazie ai colori della street art.

Garantito il sostegno anche all’edizione 2022 di “Alley Oop Freestyle Festival” all’Arena Daturi e al percorso “It’s grits: tutti pazzi per la polenta” ideato da Lesley McBride, che da un alimento comune a molte culture diverse prende spunto per una mostra, due cineforum e una cena collettiva. Si ispira alla “Saga dei Farnese” la proposta di Letizia Bravi, che in un progetto teatrale articolato tra diversi luoghi significativi della città farà rivivere alcune tappe importanti nella storia del Ducato, mentre è presentato da Mattia Fragassi il nuovo appuntamento con “Satiri di storie Festival”, giunto alla sesta edizione, con l’ambizione di istituire il Festival ufficiale della Satira.

La video-documentazione dei progetti vincitori è stata affidata – con il relativo finanziamento di 4000 euro – a Roberto Leggi, che dovrà comporre la narrazione, anche con taglio documentaristico, delle iniziative in corso di realizzazione, accendendo i riflettori anche sulle buone pratiche di cui sono portatrici.