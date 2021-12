Giovanili del Piace di nuovo in campo: il programma del weekend

Piacenza Calcio, il programma del weekend del settore giovanile

La Primavera 4, dopo la vittoria nella trasferta di Mantova, sfiderà al “Gianni Rubini” il San Marino, match valido per la seconda giornata del girone di ritorno. Nella gara d’andata i ragazzi di mister Tretter si sono imposti per 2-5. L’Under 17 e l’Under 15 giocheranno a Sesto San Giovanni contro la Pro Sesto. Le ragazze dell’Under 17 femminile di mister Imprezzabile affronteranno le pari età del Cesena. Mister Montagna e la sua Under 13 sono attesi dalla sfida con il Fiorenzuola, mentre l’Under 11 recupererà la gara di campionato contro l’Academy Moretti. Infine l’Under 12 femminile, l’Under 9 e le ragazze della categoria Pulcini saranno tutte impegnate nel “Memorial Kristopher Dixon”.

PRIMAVERA 4 PIACENZA CALCIO – SAN MARINO, sabato 4 dicembre ore 14.30 Campo Sportivo “Gianni Rubini”, via IV Novembre, Podenzano (PC) Link per acquistare i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/primavera-piacenza-vs-san-marino/171264

UNDER 17 PRO SESTO – PIACENZA CALCIO, domenica 5 dicembre ore 12.00 Centro Sportivo “Ernesto Breda”, via Milanese, Sesto San Giovanni (MI)

UNDER 17 FEMMINILE PIACENZA CALCIO – CESENA, domenica 5 dicembre ore 11.30 Centro Sportivo “Calamari”, via Molinari, Piacenza

UNDER 15 PRO SESTO – PIACENZA CALCIO, domenica 5 dicembre ore 10.00 Centro Sportivo “Ernesto Breda”, via Milanese, Sesto San Giovanni (MI)

UNDER 13 PIACENZA CALCIO – FIORENZUOLA, sabato 4 dicembre ore 15.30 Centro Sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte Dell’Olio (PC)

UNDER 12 FEMMINILE LIBERTAS – PIACENZA CALCIO, sabato 4 dicembre ore 15.00 Centro Sportivo “Calamari”, via Molinari, Piacenza

UNDER 11 ACADEMY MORETTI – PIACENZA CALCIO, sabato 4 dicembre ore 15.00 Campo Sportivo, via Papa Giovanni XXIII 3, Quarto (PC)

UNDER 9 CORTE CALCIO – PIACENZA CALCIO, sabato 4 dicembre ore 15.00 Centro Sportivo Cortemaggiore

PULCINI FEMMINILE ROTTOFRENO – PIACENZA CALCIO, sabato 4 dicembre ore 15.00 Campo Sportivo “Folgore”, via Pavia 4, Piacenza