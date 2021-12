Gita culturale per la terza età a Soncino, tra i borghi più belli d’Italia

Si apriranno lunedì 6 dicembre, le iscrizioni alla gita culturale per la terza età che l’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza organizza martedì 14: meta, il borgo medievale di Soncino, in provincia di Cremona, inserito tra i più belli d’Italia.

La visita partirà dal Museo della Stampa, dove si potranno ammirare esemplari di attrezzature storiche – tra cui un torchio ottocentesco e numerose casse tipografiche – impiegate nel procedimento della stampa a caratteri mobili. Nel corso della mattinata, il gruppo giungerà alla maestosa Rocca Sforzesca, simbolo della cittadina lombarda: sarà l’occasione per visitare l’imponente maniero, che conserva le quattro torri angolari, con le splendide sale affrescate e le collezioni museali ospitate al suo interno. La giornata (con pranzo libero per i partecipanti), proseguirà nel pomeriggio con la visita alla Chiesa Santa Maria delle Grazie, impreziosita dal ciclo di affreschi ad opera di Francesco Scanzi, Giulio Campi, Francesco e Bernardino Carminati, che ricopre gli interni. In conclusione, una passeggiata nel centro storico di Soncino.

Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’Ufficio Attività Socio-ricreative ai numeri 0523-492724 e 0523-492743, cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni. Le iscrizioni saranno raccolte a partire da lunedì 6 dicembre dalle ore 8.30 alle 12.30 fino ad esaurimento dei posti disponibili (in osservanza alle regole di capienza massima dei bus turistici). Il costo della gita è di 10 euro a persona, con pagamento anticipato da effettuarsi previo appuntamento presso l’Ufficio Attività Socio-ricreative in via Taverna 39. La quota non potrà restituita in caso di defezione all’ultimo.

Le iniziative sono riservate ai residenti del Comune di Piacenza e vengono organizzate nel rispetto delle normative anti Covid. Per partecipare sono necessari Green Pass e mascherina.