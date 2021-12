Sono stati consegnati nella tarda mattinata del 10 dicembre nel Salone delle Armi della Prefettura di Piacenza i diplomi delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite con Decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 2 giugno. Sono 12 i nuovi cavalieri che hanno ricevuto il riconoscimento dal prefetto Daniela Lupo, alla presenza dei rispettivi sindaci e delle altre autorità civili e militari. Alla cerimonia, svolta in forma ristretta nel rispetto della vigente normativa per il contenimento della diffusione del Covid 19, ha partecipato anche l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini: tra i premiati diversi medici e dirigenti dell’azienda sanitaria piacentina, e altri componenti delle forze dell’ordine in prima linea nell’emergenza pandemica dei mesi scorsi, presente anche il giovane “Alfiere della Repubblica” premiato dal Quirinale, Giovanni Buttafava.

“Se da un lato la pandemia è sicuramente meno impattante, soprattutto nelle strutture ospedaliere, – ha sottolineato Donini – di quando non avevamo a disposizione i vaccini, dall’altro si coglie un grande senso di tensione, non solo tra chi la combatte ma anche tra i cittadini. Questa onorificenza premia chi ha operato per la tenuta sociale, la speranza è che sia esempio per tutti. Abbiamo bisogno di fare fronte comune non solo contro il covid ma contro questo affaticamento che colpisce tutti”.

“Tutti coloro che oggi sono qui sono – ha detto il sindaco Patrizia Barbieri – testimoni di un lavoro che ci ha dato tanto, a dimostrazione di quella tenuta sociale di cui ha parlato assessore Donini. Oggi c’è la gratitudine per chi ha messo in pausa la sua vita per combattere il virus, dentro a una squadra. Grazie a Donini per la sensibilità di essere qui oggi, lo spirito che abbiamo condiviso tutti c’è ancora”.

Tra i premiati il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino che si è commosso: “E’ un riconoscimento per tutti gli operatori sanitari che hanno fatto un lavoro incredibile in quei mesi e lo stanno facendo ancora. Con le istituzioni abbiamo fatto un lavoro di squadra che non avrei mai creduto possibile”.

I NUOVI CAVALIERI:

Mar. Magg. Baccioli Giuliano già Vice Comandante Stazione Carabinieri di Rivergaro attualmente addetto alla Sezione di PG dell’Arma dei Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza.

Ing. Luca Baldino dal marzo 2015 è Direttore Generale dell’Azienda USL di Piacenza.

Prof. Luigi Cavanna dal 05/11/2004 è Direttore del Dipartimento di Oncologia-ematologia ASL di Piacenza.

Dr.ssa Antonietta De Lillo Dal 2014 è Funzionario amministrativo presso la Prefettura di Lodi e da marzo 2021è stata assegnata provvisoriamente alla Prefettura-Utg di Piacenza – Area I Ordine e Sicurezza Pubblica.

Dr.ssa Maria Gamberini già Direttore Amministrativo dell’Azienda USL di Piacenza da agosto 2020 è Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. Dopo aver ricoperto diversi incarichi presso alcune Aziende Sanitarie nel 2004 è stata nominata Direttore UOS Pianificazione presso l’Azienda USL di Piacenza.

Ispettore Superiore S.U.P.S. Fausto Gaudenzi dal 1988 opera presso la Questura di Piacenza. Assegnato prima all’U.P.G.S.P. Sezioni Volanti della Questura di Piacenza dove dal 2000 ha prestato la propria attività presso l’Ufficio Minori della Divisione Anticrimine per poi nel 2001 assumere il ruolo di responsabile della 2^ Sezione Squadra Mobile.

Dott. Andrea Magnacavallo da agosto 2015 è Responsabile del programma aziendale “Area dell’emergenza” che comprende i Pronto Soccorso dei tre ospedali aziendali (Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola), l’emergenza territoriale e i due punti di Primo Intervento della montagna (Bobbio e Farini).

T. Col. Massimo Nafisio dal 2016 ricopre l’incarico di Vice Comandante del 2° Reggimento Genio Pontieri e Capo Ufficio Progetti e Direzione Lavori.

Geom. Alfio Rabeschi già Capo Settore Tecnico del Comune di Sarmato, dal 2017 è in organico presso l’Agenzia Regionale Servizi Territoriali e Protezione Civile di Bologna con la qualifica di funzionario esperto di prevenzione e superamento emergenze di protezione civile.

Maresciallo Maggiore Luciano Salatino dal 2008 ricopre l’incarico di Comandante Stazione Carabinieri di Pontenure.

Cap. Dott. Giovanni Sindico Ufficiale del Corpo della Sanità Militare già in forza al Polo Mantenimento Pesante Nord di Piacenza.