I giocatori del Piacenza Calcio portano la Santa Lucia ai piccoli pazienti di Pediatria

Santa Lucia per i piccoli ricoverati in Pediatria. Anche quest’anno, in occasione della ricorrenza della Santa che tradizionalmente porta i doni ai bambini, i giocatori del Piacenza Calcio hanno voluto essere vicini a chi è in ospedale.

Una delegazione della società – formata dal capitano Alessandro Cesarini e da Andrea Corbari – si è recata al Guglielmo da Saliceto di Piacenza per recapitare giochi e regali al personale della Pediatria. La consegna è avvenuta al primo piano del Polichirurgico, nello spazio Ospedarte, per ovvi motivi legati all’emergenza Covid19. Il personale medico e infermieristico distribuirà poi i doni di Santa Lucia ai bimbi ricoverati in reparto.

“Si tratta di un piccolo gesto per portare serenità e un sorriso ai bimbi che sono qui in ospedale e che stanno attraversano un periodo non facile” hanno detto i due calciatori biancorossi.

Parole sottoscritte anche dal dottor Andrea Cella, responsabile del Pronto Soccorso Pediatrico. “Siamo contenti del bel gesto di vicinanza del Piacenza per i bambini di Pediatria, per cui passare il Natale qui non è bello – ha affermato, informando inoltre che “da un paio di mesi sono aumentati notevolmente i ricoveri, soprattutto per problemi respiratori che l’anno scorso si erano ridotti grazie al distanziamento sociale. Quest’anno sono quasi normalizzati rispetto agli anni precedenti, con numero di accessi notevole, soprattutto in Pronto Soccorso. Siamo un po’ in difficoltà perché è necessario garantire percorsi d’accesso separati per questioni epidemiologiche e di sicurezza”.

LA NOTA DEL PIACENZA CALCIO – Un piccolo gesto per regalare un grande sorriso. È ciò che hanno realizzato nella giornata odierna i giocatori del Piacenza Calcio i quali hanno voluto festeggiare l’imminente Santa Lucia, tradizionale ricorrenza per i regali ai più piccoli, con un’iniziativa a favore dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Piacenza. Un modo per mantenere il legame d’amicizia instaurato ormai da diversi anni tra la società e l’azienda Usl di Piacenza.

La delegazione biancorossa formata dal capitano Alessandro Cesarini e da Andrea Corbari ha fatto visita ai piccoli pazienti e ai sanitari del reparto di Pediatria consegnando giochi e regali acquistati con i fondi raccolti tra gli atleti. Un pensiero molto gradito da parte di tutti i bambini che hanno risposto con il loro più grande sorriso.