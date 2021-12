“I miei mattoni” Elena Fermi presenta il suo primo libro

Domenica 19 dicembre (ore 18) presso la Limonaia di Palazzo Ghizzoni Nasalli a Piacenza si terrà la presentazione de “I miei mattoni”, il libro d’esordio di Elena Fermi pubblicato da Papero Editore. Il sottotitolo, che racconta già il perché della pubblicazione, è “Piccolo manuale per la ricostruzione di sé dopo il divorzio di mamma e papà”. Anche se il tema vero, profondo, non è tanto e solo il divorzio dei genitori, quanto l’essere rifiutati da uno dei due. Come fare quando un papà o una mamma sparisce? Quando, le poche volte che gli parla, colpevolizza un figlio di ogni suo problema? Come fare a capire, da piccoli, che se la famiglia non c’è più non è colpa tua?

Scritto con una leggerezza e un brio che tuttavia non risparmiano niente dell’esperienza del distacco, “I miei mattoni” è un piccolo libro che vale la pena conoscere.