I Pontieri piacentini al lavoro a Gallarate per allestire l’hub vaccinale

Il 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza in campo per l’allestimento dell’hub vaccinale di Gallarate (Varese): una struttura che servirà tutta la provincia e verrà realizzata nell’ex 2° Deposito Centrale dell’Aeonautica.

Come riporta il sito VareseNews, i Pontieri piacentini, che nella giornata di venerdì hanno svolto una “ricognizione” sul posto, sono stati incaricati dalla Difesa di realizzare le opere di accesso al complesso. “A Gallarate – scrive VareseNews – il Genio Pontieri dovrà occuparsi della creazione della viabilità di accesso e dei due distinti percorsi verso l’area vaccinale e verso l’area tamponi: i militari apriranno un varco di adeguate dimensioni per l’accesso ai veicoli. Si occuperanno poi di creare una strada di accesso, livellando il terreno che presenta dei dislivelli. La strada si connetterà poi alla viabilità interna esistente, che deve comunque essere in parte ripristinata”.