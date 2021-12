I reati tornano al livello del 2019, la convivenza forzata fa crescere i “codici rossi” per violenza domestica

Tornano ai livelli del 2019 i reati registrati dai carabinieri di Piacenza nel 2021, dopo la parentesi segnata da un sensibile calo del 2020 a causa delle limitazioni alla circolazione dovute al covid. Nella conferenza stampa di fine anno il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Paolo Abrate, ha fornito alcuni elementi e dati per esaminare l’andamento dei delitti nella nostra provincia.

“Occorre fare una distinzione statistica preliminare – ha sottolineato – ha più senso confrontare il 2021 col 2019, perchè il 2020 è stato un anno eccezionale con il lockdown. Se confrontiamo anni omogenei, vediamo che i crimini sono sostanzialmente stazionari, nel 2021 abbiamo un più 1,4 % fisiologico. Come carabinieri abbiamo proceduto per il 76 per cento dei reati denunciati, significa che tre cittadini su quattro hanno bussato a una stazione dell’Arma, chiedendo aiuto. Il reato che segna un picco significativo è quello relativo ai “codici rossi” per le violenze domestiche. Probabilmente è un dato connesso alle convivenze forzate dalla pandemia e all’aumento della conflittualità intrafamigliare”.

“Tutti i reati sono importanti, – ha aggiunto il colonnello Abrate – ma ci sono crimini che sono stati perseguiti con particolare determinazione. I furti hanno un carattere odioso perchè vanno a violare l’intimità familiare, poi abbiamo le truffe agli anziani e alle categorie vulnerabili, reati che si approfittano dell’ingenuità e della debolezza delle persone, e poi c’è il settore del contrasto alle sostanze stupefacenti: solo nell’anno scorso abbiamo eseguito quattro operazioni che hanno visto l’arresto di 70 persone per spaccio. Per noi è importante anche l’attività di pattugliamento preventivo del territorio, nell’ambito delle strategie di contrasto ai crimini pianificate nel comitato per la sicurezza pubblica. In tutta la provincia ogni giorno dispieghiamo 50-60 pattuglie e a Piacenza abbiamo avuto il significativo apporto dei militari da Bologna”.

Infine una considerazione sulla adesione dei piacentini alle norme anti contagio: “Abbiamo visto la cittadinanza piacentina molto rispettosa delle ordinanze anti covid; ci sono state sanzioni, nell’ultima settimana solo 4-5, ma sono numeri certamente esigui rispetto alle 4-5mila persone controllate”.

IN AGGIORNAMENTO