Ikea, lunedì lavoratori in sciopero. Usb “Chiediamo incontro urgente”

Lavoratori di Ikea in sciopero: ad annunciare la mobilitazione dei lavoratori nei magazzini piacentini DC1 e DC2 – nelle ultime due ore del turno del mattino e nelle prime due del turno pomeridiano e notturno della giornata di lunedì 6 dicembre – è il sindacato Usb.

“Lo sciopero – spiegano – è indetto contro il non rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato relativo a 120 persone, molte delle quali nelle condizioni di essere stabilizzate, per il pagamento della malattia al 100% da parte del fornitore di servizi, che nega pure il riconoscimento di un adeguato premio di produzione, per l’estensione volontaria dell’orario di lavoro ai part time, contro il tentativo di aumentare proditoriamente i carichi di lavoro, contro il clima di intimidazione e discriminazione esistente nei magazzini piacentini”. “Risulta assolutamente al di fuori di ogni logica democratica e di corrette relazioni sindacali – affermano – il fatto che la parte datoriale, committente e appaltatore, rifiutino qualunque forma di confronto con Usb, che peraltro è il sindacato maggiormente rappresentativo nell’appalto, relativamente alle prospettive dell’impianto piacentino”.

“Si richiede – conclude il sindacato – il rispetto della volontà dei lavoratori che si sono organizzati in USB e il riconoscimento delle prerogative di cui alla legge 300/70 per suddetto sindacato. Si richiede pertanto un incontro urgente e si rivolge un appello alle istituzioni locali affinché si creino normali condizioni di dialogo”.