Un “monumento vivente” rinnovato per celebrare 100 anni di storia. Nella mattinata dell’11 dicembre il Gruppo di Piacenza degli Alpini ha inaugurato la messa a dimora di 46 nuove piante che vanno ad arricchire il “Bosco degli Alpini“, area verde situata nei pressi della Strada al Molinetto a Sant’Antonio a Piacenza.

“Le nuove piante – hanno spiegato Roberto Lupi e Gino Acerbi, rispettivamente presidente e capogruppo della sezione piacentina delle Penne nere -, vanno a sostituirne altrettante venute a mancare nel corso degli ultimi anni e verranno gestite o, nuovamente sostituite, da noi a seconda delle necessità che si presenteranno”. “Si tratta di un bel dono – hanno aggiunto -, un modo per suggellare la sensibilità verso la natura e la vicinanza alla comunità locale”.

Insieme alla piantumazione dei nuovi alberi è stata svelata una nuova targa celebrativa donata dall’amministrazione comunale. Presenti all’evento anche il sindaco Patrizia Barbieri e il prefetto Daniela Lupo. “Siamo grati agli Alpini – ha detto il primo cittadino – per l’aiuto che ci danno nella quotidianità e nelle grandi sfide, come avvenuto durante la pandemia”.

VIDEO – SVELATA LA NUOVA TARGA AL “BOSCO DEGLI ALPINI”

LA NOTA DEL GRUPPO ALPINI PIACENZA – Nella mattinata di oggi, gli Alpini del Gruppo di Piacenza hanno inaugurato il Bosco degli Alpini a Sant’Antonio, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del Gruppo fondato nell’ormai lontano 1921 dal Capitano Arturo Govoni. Alla presenza del sindaco Barbieri, del Prefetto Lupo, dell’Assessore Mancioppi e dei vertici sezionali dell’Associazione guidati dal presidente Lupi, è stato tagliato il nastro inaugurale per le nuove piante messe a dimora di fronte ad una rappresentanza del Comitato di Sant’Antonio e a numerosi alpini intervenuti. Subito dopo è stata scoperta la nuova targa che riporta l’intestazione del Bosco. Il plauso per l’iniziativa è stato sottolineato dalle autorità presenti che hanno evidenziato sia l’aspetto celebrativo sia la scelta di un’iniziativa “ecologica” di cui beneficerà, soprattutto, la comunità della frazione piacentina. Nell’intervento del Capogruppo Acerbi, il significato di questo Bosco che anni fa è stato sollecitato dalla sede dell’Associazione Nazionale Alpini e che vorrebbe testimoniare la presenza sul territorio degli Alpini pronti a dare a favore della comunità: “alberi radicati nella città e capaci di generare ossigeno vitale”, autentica metafora di quello che gli alpini piacentini vogliono esprimere a favore di chi ha bisogno, fedeli al loro motto di “aiutare i vivi ricordando i morti”.