Il Cotto San Giovanni di Capitelli è Top italian food per Gambero Rosso

La nota stampa

Il prosciutto cotto San Giovanni del Salumificio Capitelli riceve il bollino Top Italian Food 2022 di Gambero Rosso, un prestigioso riconoscimento internazionale per l’azienda di Borgonovo Val Tidone (Piacenza). Lunedì 13 dicembre, gli esperti di Gambero Rosso, in occasione della presentazione di Top Italian Food 2022, hanno invitato i “Top Player” del mondo dell’enogastronomia per parlare del futuro di questo settore, affrontando temi come la sostenibilità e la lotta all’Italian Sounding. Ma la novità è che nella nuova Guida arriva anche il bollino che riconosce la qualità dei prodotti premiati “Top Italian Food”, tra cui il prosciutto Cotto San Giovanni dell’azienda Capitelli.

L’azienda piacentina ha sempre guardato con ammirazione la grande famiglia di Gambero Rosso ed essere entrati dalla porta principale, ovvero nella sezione Top Italian Food è un ulteriore grande soddisfazione che si aggiunge ai tanti riconoscimenti che il prosciutto cotto “d’altri tempi” del salumificio Capitelli ha ricevuto negli ultimi 10 anni.