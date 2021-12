Il Covid colpisce anche il Fiorenzuola: tre positivi nel gruppo squadra

Brutta sorpresa in casa Fiorenzuola in vista della ripresa degli allenamenti: come comunica la società rossonera, tre componenti del gruppo squadra sono risultati positivi ad un tampone molecolare di controllo.

Seguirà – viene spiegato – uno stretto monitoraggio secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, immediatamente informate. Tutto il resto del gruppo squadra si è sottoposto ai controlli previsti prima della ripresa degli allenamenti, con esito negativo.