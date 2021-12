Il Fumara MioVolley passa avanti ma cede alla distanza: Imola vittoriosa per 3-1

Nulla di fatto per il Fumara che nell’ultima sfida casalinga del 2021 riesce a conquistare il primo set, a guidare il secondo per lunghi tratti ma cede sulla distanza sotto i colpi di una Clai Imola che non abbassa mai la guardia.

Coach Codeluppi sceglie la diagonale Allasia-Liguori, Falcucci e Scarabelli bande, Amatori e Guaschino al centro con Nasi libero. Il buon avvio biancoblu propiziato da Falcucci e Scarabelli spinge in avanti il Fumara (12-9) con Imola a chiamare il primo timeout della gara. La formazione MioVolley mantiene tre lunghezze di vantaggio con la fast di Amatori (17-14) mentre cambia la diagonale con gli ingressi di Caviati e Chinosi. Il Clai mostra ancora i denti nel finale dove c’è anche Antola al servizio (21-19) ma l’allungo finale è decisivo per i colori biancoblu: si chiude 25-21. Liguori firma il punto del 6-3 in un secondo set dove è il Fumara che prova a mantenere il comando (12-11). Coach Codeluppi cambia la diagonale con la stessa mossa del primo parziale. Il primo tempo di Guaschino vale il 20-17, Imola chiede il timeout sul 21-18 ma è sul 22-20 che il set cambia inerzia: le ospiti mettono a terra tre punti (22-23) e conquistano la prima set ball, si lotta ai vantaggi ma è Imola a spuntarla 25-27.

La gara cambia completamente volto sul 9-5 del terzo parziale: l’ottimo avvio del Fumara illude, le romagnole rispondono con un break di 8-0 per il 9-13. Sacchi entra per rinforzare la seconda linea ma Imola mantiene un importante margine (14-21) che resta tale fino al 18-25. Il muro di Chinosi apre il quarto parziale: nonostante l’avvio giocato punto a punto le biancoblu smarriscono quasi completamente mordente, nella seconda parte del set Clai accelera senza trovare grande resistenza nei nove metri di casa: il 14-25 vale la vittoria ospite.

FUMARA MIOVOLLEY-CSI CLAI IMOLA 1-3 (25-21; 25-27; 18-25; 14-25)

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia, Caviati, Liguori 9, Chinosi 3, Scarabelli 14, Falcucci 16, Antola, Sacchi, Amatori 11, Guaschino 10, Nasi (L). NE: Nedeljkovic. All. Codeluppi-Falco

CSI CLAI IMOLA: Cavalli 1, Bughignoli 14, Folli 12, Migliorini 5, Carnevali, Gherardi 1, Ferrari 15, Rizzo 16, Pelloni (L). NE: Melandri, Pedrazzi, Taiani, Telarini (L2). All. Ghiselli