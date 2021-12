Il Piace chiude il 2021 con la trasferta a Trento: serve un cambio di passo

Cerca ancora un cambio di passo il Piacenza che chiude il 2021 con la trasferta sul campo del Trento, prima giornata del girone di ritorno (martedì, ore 18, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it). Il pareggio di sabato pomeriggio contro il Seregno nella nebbia del Garilli, con la rete degli ospiti arrivata in pieno recupero, è la fotografia di una prima parte di stagione fatta di continui alti e bassi, con diversi limiti evidenziati ma anche con tante occasioni gettate al vento.

I biancorossi arrivano al giro di boa a quota 22 punti in classifica, con due lunghezze di margine sulla zona playout e altrettante di distacco da quella playoff. 21 invece i punti fin qui raccolti dal Trento – reduce dal pari in bianco contro l’Albinoleffe – formazione neopromossa al ritorno fra i professionisti dopo 18 anni: all’andata, prima di campionato, al Garilli finì 0-0 una partita povera di emozioni. Ancora problemi di formazione per Scazzola, in particolare nel reparto avanzato: da valutare le condizioni di Raicevic, assente sabato per un risentimento muscolare, disponibile Cesarini anche se con tutta probabilità partirà dalla panchina. In difesa mancherà invece Nava, squalificato.

“Dobbiamo andare a Trento con la consapevolezza di dover fare una grande partita con il giusto atteggiamento per riprenderci quello che abbiamo lasciato nella partita di domenica – le parole alla vigilia di Scazzola -. Non avremo Nava, squalificato, e Corbari, infortunato, ed inoltre dobbiamo valutare le condizioni di Raicevic e Cesarini, ma a prescindere da chi scenderà in campo ciò che conterà sarà l’intensità e il carattere per cercare di andare a conquistare la vittoria. Abbiamo molto rispetto del Trento ma dobbiamo pensare soprattutto a noi, a mettere in campo tutte le energie che abbiamo visto che poi ci sarà la pausa, con lo stimolo della prestazione di 3 giorni fa nella quale non siamo riusciti ad ottenere la vittoria”

Problemi anche per Mister Carmine Parlato, che non potrà contare sugli squalificati Seno, Simonti e Nunes, oltre agli indisponibili Bigica, Caporali, Comper, Dionisi e Izzillo.

I risultati del weekend del settore giovanile – Seconda sconfitta in campionato per la Primavera 4 che cade contro il Fiorenzuola. Il match termina 3-2 ma i ragazzi di mister Tretter escono dal campo comunque a testa alta. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Borsatti, in avvio di ripresa i giovani biancorossi vengono prima ripresi e poi superati dalla squadra di casa, riescono poi a trovare il pareggio all’82’ grazie al rigore trasformato da Ziliotti, ma a tre minuti dal termine incassano la rete decisiva che sancisce la vittoria del Fiorenzuola. Nel doppio recupero con il Lecco arrivano un pareggio e una sconfitta: l’Under 17 perde 1-2 nonostante il vantaggio iniziale di Gandolfi; i ragazzi dell’Under 15 ottengono un punto grazie al 2-2 finale, in goal Curti e Velardi. L’Under 17 femminile si impone in trasferta sul campo dell’Imolese. La squadra guidata da Imprezzabile vince 2-6 grazie alle reti di Bossi, Chiesa, Garbazza Sofia, Bottini, Riva e Indelicato.

PRIMAVERA 4

FIORENZUOLA – PIACENZA CALCIO 3-2

FIORENZUOLA: Maini, Brusamonti (76’ Libonati), Bernardi, Colleoni, Maselli, Gazzola, Kashari F. (60’ Parenti C.), Caffarra (76’ Kashari E.), Anelli (70’ Spagnolo), Giallombardo, Cecere (60’ Guglielmetti). All. Turrini.

PIACENZA: Galletti, Cloralio, Ruiz, Villoni, Borsatti, Ghisoni, Russo (76’ Fedeli), Boffini, Compaore A., Ziliotti, Hrom. All. Tretter.

MARCATORI: 44’ Borsatti, 52’ Anelli, 78’ Giallombardo, 82’ rig. Ziliotti, 87’ Kashari E.

UNDER 17

PIACENZA CALCIO – LECCO 1-2

PIACENZA: Fossati, Napoletano, Bonafè (66’ Travini), Gandolfi, Mantegazza (91’ Monaco), Piacentini, Ghilardotti (46’ Sollini), Carollo (66’ Mattioli), Salsa (46’ Bassanini), Dalcerri, Cabella. All. Giacobone

LECCO: Fall, Zulli, Greco (74’ Berti), Felice, Oliva, Moscheo, Famiglietti (82’ Lanotte), Trevisan (66’ Bertolo), Romito (82’ Cani), Ceola (66’ Di Pietro), Ranfi. All. Vicinanza

MARCATORI: 21’ Gandolfi; 56’ Felice; 68’ Di Pietro

UNDER 17 FEMMINILE

IMOLESE – PIACENZA CALCIO 2-6

PIACENZA: Bellani, Bozzetti, Tanzi, Bottini, Bono, Bossi, Vallavanti, Riva, Indelicato, Chiesa, Orsi, Younis, Garbazza S., Garbazza E., Rancati, Napolitano. All. Imprezzabile MARCATORI: Bossi; Chiesa, Garbazza S., Bottini, Riva, Indelicato

UNDER 15

PIACENZA CALCIO – LECCO 2-2

PIACENZA: Muzio, Serdani (36’ Parmesani), Granata, Maserati, Costantini, Delmiglio, Rossi, Curti, Macchitella (51’ D’Angelo), Velardi, Riboni (36’ Montebelli). All. Bertolini LECCO: Costant, Zagari (46’ Silvestri), Colantonio (69’ Zucca), Nocito, Parizzi, Gramegna, Artese (36’ Fochesato), Meleddu (58’ Bandini), Pirisi, Purita, Borserio Gaggi. All. Cristiano

MARCATORI: 3’ Pirisi; 10’ Curti; 54’ Velardi; 63’ Parizzi.