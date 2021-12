Il Piace ospita il Lecco, si ferma Gonzi. Scazzola “Servirà una grande prestazione”

Cerca continuità di risultati e prestazioni il Piacenza, che dopo la bella vittoria sul campo dell’Albinoleffe ospita domenica pomeriggio al Garilli il Lecco (fischio d’inizio ore 14.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it). Un successo, quello ottenuto nell’ultimo turno di campionato, che ha rilanciato i biancorossi – ancora privi del capitano Cesarini – dopo le prove opache contro Padova e Fidelis Andria. Al Garilli arriverà un Lecco staccato in classifica di tre punti dalla squadra di Scazzola e reduce dal cambio in panchina, con l’ex tecnico biancorosso De Paola che ha sostituito Zironelli. Ed è stato un esordio amaro per De Paola, sconfitto di misura domenica scorsa dalla capolista Sudtirol.

Problemi in attacco per il Piacenza: oltre al già citato Cesarini, non sarà della partita Gonzi (problema muscolare), mentre sono da valutare le condizioni di Rabbi: “I tre punti ottenuti in trasferta contro l’Albinoleffe sono stati importantissimi – sottolinea Scazzola alla vigilia -, abbiamo avuto l’atteggiamento giusto interpretando bene la partita: abbiamo però già voltato pagina, ci aspetta una sfida difficile contro una squadra con qualità, arrabbiata, che era partita per i piani alti di classifica e ha appena cambiato allenatore. Dovremo essere molto concentrati, umili e attenti, riproponendo l’atteggiamento che abbiamo avuto lunedì scorso. Per portare a casa i tre punti servirà una grande prestazione. La squadra sta bene, non avremo Gonzi e Cesarini, due assenze importanti per le loro caratteristiche, ma abbiamo grande fiducia nei giocatori che andranno a sostituirli”.