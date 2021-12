Il Piace ospita il Seregno, Scazzola “Una vittoria sarebbe importantissima”

Ultima partita del girone d’andata e ultima gara casalinga dell’anno per il Piacenza, che ospita al Garilli il Seregno (sabato, fischio d’inizio ore 14.30). I biancorossi sono chiamati a ripartire dal positivo secondo tempo di domenica, che ha permesso di strappare un punto sul difficile campo della FeralpiSalò, ma dovranno ancora fare i conti con la pesante assenza del capitano Cesarini, oltre a quella di Corbari che starà lontano dai campi ancora a lungo a causa dell’infortunio al ginocchio. E già martedì prossimo si tornerà in campo con la trasferta di Trento.

Il Seregno precede di un punto i biancorossi e arriva dalla pesante sconfitta dell’ultimo turno contro il Lecco. “Il Seregno è una neopromossa che ha costruito una squadra per fare un buon campionato, ma a prescindere dall’avversario sarà determinante il nostro atteggiamento – le parole di Cristiano Scazzola -. In questo campionato, e soprattutto in questo girone, non ci sono partite facili: dobbiamo pensare a noi stessi e a dare seguito alla prestazione del secondo tempo di domenica, cercando di portare a casa i tre punti che sarebbero importantissimi per la nostra classifica. Dobbiamo giocare con intensità, determinazione e credere nelle nostre potenzialità, il secondo tempo di Salò ci lascia la consapevolezza che il vero Piacenza se la può giocare contro chiunque, poi spesso gli episodi fanno la differenza e sotto questo aspetto dobbiamo migliorare”.

In casa Seregno ha parlato alla vigilia il difensore Riccardo Zoia: “Affrontiamo una squadra forte, andremo a Piacenza per fare la partita cercando di fare risultato”.

TORNA IL CALENDARIO DI PIACENZA CALCIO E VOLLEY ACADEMY PIACENZA – Torna “Piacealvolo”, il calendario realizzato in collaborazione tra Piacenza Calcio e Volley Academy Piacenza. In occasione della gara casalinga tra Piacenza Calcio e Seregno verrà distribuito a tutti gli abbonati il calendario 2022 con protagonisti i calciatori della squadra biancorossa e le giocatrici della Volley Academy Piacenza. Un piccolo dono per augurare ai sostenitori delle due società un sereno Natale e un felice 2022 da trascorrere insieme ai propri beniamini. I tifosi in possesso dell’abbonamento potranno ritirare il loro presente presso la cassa accrediti della biglietteria dello stadio Garilli prima del match.

IL PROGRAMMA DEL SETTORE GIOVANILE – Dopo lo scorso fine settimana condizionato dal maltempo per il quale molte gare sono state rinviate, nel weekend tornano in campo le squadre giovanili biancorosse. La Primavera 4 sfiderà il Fiorenzuola, la gara andrà in scena a Fidenza dove i ragazzi di mister Tretter proveranno a replicare la vittoria dell’andata. Le squadre Under 17 e Under 15 recupereranno la partita dei rispettivi campionati contro il Lecco. L’Under 17 femminile giocherà venerdì in trasferta contro l’Imolese, mentre le ragazze dell’Under 15 scenderanno in campo lunedì per la sfida con il Nubilaria. Il gruppo Under 14 sarà impegnato nell’amichevole con la Vigor Milano, che sarà replicata anche tra le squadre Under 13 nella giornata di domenica, mentre sabato i ragazzi di mister Montagna giocheranno contro il Monza. Infine l’Under 12 affronterà Pergolettese e Codogno in un triangolare.

PRIMAVERA 4

FIORENZUOLA – PIACENZA CALCIO, sabato 18 dicembre ore 14.30 Centro Sportivo “D. Ballotta”, via Palmiro Togliatti, Fidenza (PR)

UNDER 17

PIACENZA CALCIO – LECCO, domenica 19 dicembre ore 12.00 Centro Sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte Dell’Olio (PC) , Link per acquistare i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/under-17-piacenza-vs-lecco/172795

UNDER 17 FEMMINILE

IMOLESE – PIACENZA CALCIO, venerdì 17 dicembre ore 17.30 Centro Sportivo Stuard, San Pancrazio (PR)

UNDER 15

PIACENZA CALCIO – LECCO, domenica 19 dicembre ore 12.00 Centro Sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte Dell’Olio (PC) . Link per acquistare i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/under-15-piacenza-vs-lecco/172794

UNDER 15 FEMMINILE

NUBILARIA – PIACENZA CALCIO, lunedì 20 dicembre ore 19.00 Campo Sportivo “Gino Cabassi”, Via Ludwig Van Beethoven, Massenzatico (RE)

UNDER 14

AMICHEVOLE VIGOR MILANO – PIACENZA CALCIO, sabato 18 dicembre ore 16.00 Campo Sportivo Paderno Dugnano (MI)

UNDER 13

AMICHEVOLE PIACENZA CALCIO – MONZA, sabato 18 dicembre ore 16.00 Centro Sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte Dell’Olio (PC)

AMICHEVOLE VIGOR MILANO – PIACENZA CALCIO, domenica 19 dicembre ore 11.00 Campo Sportivo Paderno Dugnano (MI)

UNDER 12

TRIANGOLARE PIACENZA CALCIO – PERGOLETTESE – CODOGNO, sabato 18 dicembre ore 14.00 Campo Sportivo Comunale, via Kennedy, Corno Giovine (LO)