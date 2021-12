Il premio Innovatori Responsabili Emilia Romagna alla ditta Tecnovict di Pianello

Un premio al territorio piacentino ed in particolare per Pianello Val Tidone, grazie alla pluripremiata ditta Tecnovict specializzata nella costruzione di macchine per viticultura.

Il 13 dicembre alla presenza dell’assessore allo sviluppo economico regione Emilia Romagna Vincenzo Colla, l’ingegner Giancarlo Spezia accompagnato dalla figlia Beatrice, responsabile della comunicazione dell’impresa, è stato premiato per aver inventato lo “Schiumone”, rivoluzionaria macchina usata per il diserbo ecologico a schiuma calda.