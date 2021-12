“Voce di silenzio sottile”, è l’evento che avvia all’interno del Monastero di Santa Chiara le iniziative dedicate ai 30 anni della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Uno spettacolo che è anche un viaggio tra passato, presente e futuro in scena nel complesso dello Stradone Farnese, dall’11 al 14 dicembre, con 5 spettacoli al giorno (17 e 30, 18 e 30, 19 e 30, 20 e 30, 21 e 30, massimo 40/50 spettatori per turno) con il suo focus nel chiostro.

La performance è proposta da Studio Festi, un gradito ritorno a Piacenza dove è stato protagonista di suggestivi spettacoli in piazza Cavalli. Il nuovo progetto della Fondazione di Piacenza e Vigevano riguarda proprio il complesso di Santa Chiara, destinato ad ospitare studenti e i nostri concittadini più fragili. Ciascun spettacolo potrà cambiare di volta in volta: gli spettatori vengono accompagnati lungo uno spazio che è incantato, perché si sono sedimentati secoli, e che la Fondazione, invece di utilizzarlo per una speculazione edilizia, ha scelto di recuperare per destinarlo ad nuovi usi per la città.

"Voce di silenzio sottile" 30 anni di Fondazione









Per prenotare gli ingressi gratuiti: 0523/311111, negli orari di apertura della Fondazione (9-13; 14-18), mail info@lafondazione.com